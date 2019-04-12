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محافظ المويه يزور سكن العمالة داخل الأحياء السكنية

ضمن مساعي الجهات المعنية للحد من انتشار "كورونا"

نفذ محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، ورئيس البلدية، جولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية مساء اليوم الأحد، للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة، ضمن مساعي المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت بلدية محافظة المويه، قد نفذت عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء، وذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.

كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحال بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ المويه يزور سكن العمالة داخل الأحياء السكنية
سبق

نفذ محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، ورئيس البلدية، جولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية مساء اليوم الأحد، للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة، ضمن مساعي المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت بلدية محافظة المويه، قد نفذت عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء، وذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.

كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحال بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:15 PM

محافظ المويه يزور سكن العمالة داخل الأحياء السكنية

ضمن مساعي الجهات المعنية للحد من انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذ محافظ المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، ورئيس البلدية، جولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية مساء اليوم الأحد، للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة، ضمن مساعي المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكانت بلدية محافظة المويه، قد نفذت عددًا من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم مبنى المحافظة والطرق الرئيسة داخل الأحياء، وذلك بمتابعة من محافظ المويه، أحمد بن عبدالله عبدالدائم.

كما تنفّذ "البلدية" جولات مراقبة على الأسواق والمحال بشكل يومي؛ تنفيذًا للتوجيهات، وحفاظًا على السلامة العامة.

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