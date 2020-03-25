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"التقاعد" تصرف معاشات بـ7 مليارات ريال

لأكثر من مليون و200 ألف متقاعد ومستفيد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد صرفها للمعاشات التقاعدية اليوم بمجموع يبلغ 7 مليارات ريال لأكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

ورافق التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة في عملها عن بعد، أداءً مرتفعاً في تنفيذ العمليات وفق أفضل التقنيات التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة لخطتها الاستراتيجية، حيث مكّنت مخرجات ذلك التحول المؤسسة من مواجهة الأوضاع والظروف الراهنة، عبر إطلاق عدد من الخدمات وتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون إلكترونية بالكامل بهدف خدمة عملائها عن بعد وتأدية أعمالها بأعلى المستويات، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة.

ونتج عن ذلك إنجاز المؤسسة للعديد من المعاملات والخدمات خلال الفترة من 16 - 25 مارس الجاري، وإنهاء ما يزيد عن 5000 معاملة عن طريق العمل عن بعد، وتقديم أكثر من عشرة آلاف خدمة إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين، كما شهدت بوابة المؤسسة في ذات الفترة زيارة أكثر من 190 ألف زائر، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة ما يقارب 3000 تحميل، وسجَّلت منصات "العناية بالعملاء" بجميع قنواتها استقبال أكثر من 5000 اتصال ورسالة.

يُذكر أن المؤسسة كانت وما زالت تُخضع جميع الخدمات الداخلية وبشكل دوري إلى عدد من المراجعات والتقييم؛ للتأكد من تمام جاهزيتها، والتحقق من متانة البنية التحتية وكفاءة خطة استمرارية العمل وقدرتها على التعامل مع الأحداث كافة، لاسيما وأن التحول الرقمي في المؤسسة يأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية من خلال تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بأعلى مستويات الجودة والمرونة.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تصرف معاشات بـ7 مليارات ريال
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد صرفها للمعاشات التقاعدية اليوم بمجموع يبلغ 7 مليارات ريال لأكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

ورافق التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة في عملها عن بعد، أداءً مرتفعاً في تنفيذ العمليات وفق أفضل التقنيات التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة لخطتها الاستراتيجية، حيث مكّنت مخرجات ذلك التحول المؤسسة من مواجهة الأوضاع والظروف الراهنة، عبر إطلاق عدد من الخدمات وتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون إلكترونية بالكامل بهدف خدمة عملائها عن بعد وتأدية أعمالها بأعلى المستويات، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة.

ونتج عن ذلك إنجاز المؤسسة للعديد من المعاملات والخدمات خلال الفترة من 16 - 25 مارس الجاري، وإنهاء ما يزيد عن 5000 معاملة عن طريق العمل عن بعد، وتقديم أكثر من عشرة آلاف خدمة إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين، كما شهدت بوابة المؤسسة في ذات الفترة زيارة أكثر من 190 ألف زائر، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة ما يقارب 3000 تحميل، وسجَّلت منصات "العناية بالعملاء" بجميع قنواتها استقبال أكثر من 5000 اتصال ورسالة.

يُذكر أن المؤسسة كانت وما زالت تُخضع جميع الخدمات الداخلية وبشكل دوري إلى عدد من المراجعات والتقييم؛ للتأكد من تمام جاهزيتها، والتحقق من متانة البنية التحتية وكفاءة خطة استمرارية العمل وقدرتها على التعامل مع الأحداث كافة، لاسيما وأن التحول الرقمي في المؤسسة يأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية من خلال تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بأعلى مستويات الجودة والمرونة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:33 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:39 PM

"التقاعد" تصرف معاشات بـ7 مليارات ريال

لأكثر من مليون و200 ألف متقاعد ومستفيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد صرفها للمعاشات التقاعدية اليوم بمجموع يبلغ 7 مليارات ريال لأكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

ورافق التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة في عملها عن بعد، أداءً مرتفعاً في تنفيذ العمليات وفق أفضل التقنيات التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة لخطتها الاستراتيجية، حيث مكّنت مخرجات ذلك التحول المؤسسة من مواجهة الأوضاع والظروف الراهنة، عبر إطلاق عدد من الخدمات وتحويل عدد من الخدمات الأخرى لتكون إلكترونية بالكامل بهدف خدمة عملائها عن بعد وتأدية أعمالها بأعلى المستويات، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الرقمية المتكاملة.

ونتج عن ذلك إنجاز المؤسسة للعديد من المعاملات والخدمات خلال الفترة من 16 - 25 مارس الجاري، وإنهاء ما يزيد عن 5000 معاملة عن طريق العمل عن بعد، وتقديم أكثر من عشرة آلاف خدمة إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين، كما شهدت بوابة المؤسسة في ذات الفترة زيارة أكثر من 190 ألف زائر، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة ما يقارب 3000 تحميل، وسجَّلت منصات "العناية بالعملاء" بجميع قنواتها استقبال أكثر من 5000 اتصال ورسالة.

يُذكر أن المؤسسة كانت وما زالت تُخضع جميع الخدمات الداخلية وبشكل دوري إلى عدد من المراجعات والتقييم؛ للتأكد من تمام جاهزيتها، والتحقق من متانة البنية التحتية وكفاءة خطة استمرارية العمل وقدرتها على التعامل مع الأحداث كافة، لاسيما وأن التحول الرقمي في المؤسسة يأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية من خلال تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، بأعلى مستويات الجودة والمرونة.

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