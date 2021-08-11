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جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة

الأمانة: الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.. وأسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد جدة محافظة جدة

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جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.. وأسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:39 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:07 AM

جدة.. 3798 جولة رقابية وإغلاق 27 منشأة مخالفة

الأمانة: الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.. وأسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

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