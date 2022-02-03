وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، مشددة على تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

أدانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه دولة الإمارات، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

الأردن تدين إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه الإمارات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-03 أدانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه دولة الإمارات، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، مشددة على تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 03:40 PM

الأردن تدين إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه الإمارات أكدت الوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها





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أدانت الحكومة الأردنية اليوم إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه دولة الإمارات، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، مشددة على تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.