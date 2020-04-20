إجمالي إصابات #كورونا حول العالم يرتفع إلى 2.4 مليون

أكثر من 165 ألفًا لقوا حتفهم جراء الوباء والمتعافون 629 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس #كورونا حول العالم إلى 2.4 مليون؛ فيما لقي أكثر من 165 ألفًا حتفهم جراء الوباء، وفق آخر إحصائية نشرتها منصة "وورلد ميترز" الساعة 7 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

أما أرقام شبكة "سكاي نيوز" فكشفت أن عدد المتعافين من الفيروس حول العالم وصل إلى 629.066 حالة حتى الآن.

وفيما يلي أبرز تطورات فيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا:

- وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 12 بعد تسجيل حالتين جديدتين، وتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

- منظمة "أطباء بلا حدود" تقول إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا.

- ألمانيا تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- ترامب يقول إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 17265، عقب تسجيل 1553 إصابة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 543 عقب تسجيل 36 وفاة جديدة.

- الكوريون الجنوبيون يعودون للعمل ويزدحمون في الحدائق والمراكز التجارية بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

- نيوزيلندا تُمَدد العزل العام أسبوعًا، وتُخفف الإجراءات في 27 أبريل.