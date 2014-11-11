النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مستشفى صامطة يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين

دشن مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، الاثنين، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بأخذ أول جرعة تطعيم.

جاء ذلك بحضور مشرف مكافحة العدوى بالمستشفى، الدكتور أحمد هنداوي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وقال "عريشي" إن الحملة تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا: "الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون"، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وأضاف أن الحملة تنطلق بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وضمن رسالة المستشفى المجتمعية لتوعية أفراد المجتمع صحيًا وزيادة الثقافة الصحية.

وأوضح مشرف مكافحة العدوى، الدكتور أحمد هنداوي، أن الإنفلونزا الموسمية، تنتشر بسهولة عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ من حامل العدوى، والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند العطس.

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

ولفت إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، استمرارًا لجهود المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.

مستشفى صامطة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير مستشفى صامطة يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية
سبق

دشن مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، الاثنين، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بأخذ أول جرعة تطعيم.

جاء ذلك بحضور مشرف مكافحة العدوى بالمستشفى، الدكتور أحمد هنداوي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وقال "عريشي" إن الحملة تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا: "الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون"، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وأضاف أن الحملة تنطلق بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وضمن رسالة المستشفى المجتمعية لتوعية أفراد المجتمع صحيًا وزيادة الثقافة الصحية.

وأوضح مشرف مكافحة العدوى، الدكتور أحمد هنداوي، أن الإنفلونزا الموسمية، تنتشر بسهولة عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ من حامل العدوى، والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند العطس.

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

ولفت إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، استمرارًا لجهود المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:26 PM

مدير مستشفى صامطة يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
67

دشن مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، الاثنين، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بأخذ أول جرعة تطعيم.

جاء ذلك بحضور مشرف مكافحة العدوى بالمستشفى، الدكتور أحمد هنداوي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وقال "عريشي" إن الحملة تستهدف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإنفلونزا: "الأطفال الأقل من خمس سنوات، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمن، وأمراض الكبد المزمنة، والممارسون الصحيون"، للحد من انتشار العدوى وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

وأضاف أن الحملة تنطلق بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وضمن رسالة المستشفى المجتمعية لتوعية أفراد المجتمع صحيًا وزيادة الثقافة الصحية.

وأوضح مشرف مكافحة العدوى، الدكتور أحمد هنداوي، أن الإنفلونزا الموسمية، تنتشر بسهولة عن طريق استنشاق حبيبات الرذاذ من حامل العدوى، والمتطاير في الهواء من الشخص المصاب عند العطس.

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

ولفت إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، استمرارًا لجهود المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة