النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30

معظم الضحايا ينتمون لحركة صهيونية متطرفة

قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.

وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.

من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30
سبق

قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.

وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.

من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:17 PM

بالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30

معظم الضحايا ينتمون لحركة صهيونية متطرفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,570

قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.

وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.

من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,080
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,771
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,947
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة