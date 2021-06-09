"الاتحاد العربي" يتأهّب لإطلاق النسخة السابعة لـ"كأس العرب للشباب" في القاهرة

بمشاركة 16 منتخبًا.. وحضور للسنغال والنيجر وطاجيكستان وأوزبكستان

أكملت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 سنة، كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة منافسات النسخة السابعة من البطولة في العاصمة المصرية القاهرة في الـ20 من الشهر الحالي، التي تستمر منافساتها إلى السادس من يوليو القادم.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخبًا؛ حيث انضمّ إلى المنتخبات العربية كلٌّ من منتخب السنغال للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق لقب النسخة السادسة الماضية، ومنتخب النيجر ومنتخب طاجيكستان ومنتخب أوزبكستان، وقد قسمت المنتخبات في القرعة التي أجريت مؤخرًا إلى أربع مجموعات:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية – أوزبكستان.

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة إحدى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم؛ إذ أقيمت النسخة الأولى في المغرب عام 1983 وتوج باللقب منتخب العراق وحل المنتخب السعودي وصيفاً. وبعد عامين في النسخة الثانية التي أقيمت في الجزائر عام 1985 حقق المنتخب السعودي اللقب، وجاء منتحب الجزائر وصيفاً، بينما فاز منتخب المغرب باللقب في النسخة الثالثة التي أقيمت في العراق عام 1989، تلاه في المركز الثاني المنتخب العراقي؛ حيث احتفظ منتخب المغرب باللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الرابعة التي استضافها عام 2011، وحل المنتخب السعودي ثانياً.

واستضافت الأردن منافسات النسخة الخامسة عام 2012، وتوج منتخب تونس باللقب ونال المنتخب السعودي الوصافة، فيما أقيمت النسخة السادسة عام 2021 الماضي في السعودية، وتوج بلقبها منتخب السنغال منصة التتويج بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس.