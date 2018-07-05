الجهات الأمنية بمكة تطيح بساكب الشاي الساخن على العامل

بتوجيه نائب أمير المنطقة.. أحيل للنيابة لتطبيق الأنظمة بحقه

ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر سكب الشاي الساخن على عامل في أحد أكشاك كورنيش #جدة.

وقالت إمارة مكة : بتوجيه نائب أمير مكة #عبدالله_بن_بندر الجهات الأمنية تقبض على مواطن في العقد الثالث من العمر سكب الشاي الساخن على عامل في أحد أكشاك كورنيش #جدة ..تمت إحالة المتهم لـ #النيابة_العامة لتطبيق الأنظمة بحقه .



يذكر أن أمانة محافظة جدة، قد أعلنت أمس إنهاء خدمات مواطن يعمل في شركة الحراسات الأمنية المشرفة على الواجهة البحرية وأحالته للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ وذلك على خلفية قيامه بسكب الشاي الحار في وجه عامل في إحدى البوفيهات بالواجهة البحرية إثر خلاف حدث بينهما.



وأثار مقطع الحادثة الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حفيظة عدد من الناشطين الذين استهجنوا هذا العمل الغريب واعتبروه عملا غير إنساني، مطالبين بفرض أقصى العقوبة على المعتدي.