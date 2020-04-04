النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا فى العالم خلال 24 ساعة

غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفًا و145 حالة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بلغ أكثر من 76 ألف حالة في كل أنحاء العالم، إلى جانب 5 آلاف حالة وفاة. وأضافت المنظمة (مقرها جنيف) أنه جرى تأكيد إصابة 972 ألفًا و640 حالة، و50 ألفًا و325 حالة وفاة حتى يوم أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفًا و145 حالة إصابة، و37 ألفًا و106 حالات وفاة.. وجاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بنحو 246 ألفًا و473 حالة إصابة، و5600 حالة وفاة.. وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة غرب المحيط الهادئ التي تغطي الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنحو 108 آلاف و930 حالة إصابة، و3 آلاف و760 حالة وفاة، حتى يوم أمس؛ حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية: تتصدّر الولايات المتحدة عدد الحالات بنحو 213 ألفًا و600 حالة، تليها إيطاليا بنحو 115 ألفًا و242 حالة، وإسبانيا بنحو 110 آلاف و238 حالة، ثم الصين بنحو 82 ألفًا و802 حالة، ثم ألمانيا بنحو 79 ألفًا و696 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا فى العالم خلال 24 ساعة
سبق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بلغ أكثر من 76 ألف حالة في كل أنحاء العالم، إلى جانب 5 آلاف حالة وفاة. وأضافت المنظمة (مقرها جنيف) أنه جرى تأكيد إصابة 972 ألفًا و640 حالة، و50 ألفًا و325 حالة وفاة حتى يوم أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفًا و145 حالة إصابة، و37 ألفًا و106 حالات وفاة.. وجاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بنحو 246 ألفًا و473 حالة إصابة، و5600 حالة وفاة.. وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة غرب المحيط الهادئ التي تغطي الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنحو 108 آلاف و930 حالة إصابة، و3 آلاف و760 حالة وفاة، حتى يوم أمس؛ حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية: تتصدّر الولايات المتحدة عدد الحالات بنحو 213 ألفًا و600 حالة، تليها إيطاليا بنحو 115 ألفًا و242 حالة، وإسبانيا بنحو 110 آلاف و238 حالة، ثم الصين بنحو 82 ألفًا و802 حالة، ثم ألمانيا بنحو 79 ألفًا و696 حالة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:26 AM

الصحة العالمية: أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا فى العالم خلال 24 ساعة

غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفًا و145 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
765

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بلغ أكثر من 76 ألف حالة في كل أنحاء العالم، إلى جانب 5 آلاف حالة وفاة. وأضافت المنظمة (مقرها جنيف) أنه جرى تأكيد إصابة 972 ألفًا و640 حالة، و50 ألفًا و325 حالة وفاة حتى يوم أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفًا و145 حالة إصابة، و37 ألفًا و106 حالات وفاة.. وجاءت الأمريكتان في المرتبة الثانية بنحو 246 ألفًا و473 حالة إصابة، و5600 حالة وفاة.. وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة غرب المحيط الهادئ التي تغطي الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنحو 108 آلاف و930 حالة إصابة، و3 آلاف و760 حالة وفاة، حتى يوم أمس؛ حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية: تتصدّر الولايات المتحدة عدد الحالات بنحو 213 ألفًا و600 حالة، تليها إيطاليا بنحو 115 ألفًا و242 حالة، وإسبانيا بنحو 110 آلاف و238 حالة، ثم الصين بنحو 82 ألفًا و802 حالة، ثم ألمانيا بنحو 79 ألفًا و696 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة