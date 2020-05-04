النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

"الصحة": 55 ألف زيارة لفرق الالتزام للمؤسسات الصحية

للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لديها

نفّذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 55 ألف زيارة في جميع مناطق المملكة، شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية؛ منها أكثر من 15 ألف زيارة تركزت على المستشفيات و1054 زيارة للمجمعات الطبية وأكثر من 1800 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي أكثر من 25 ألف زيارة شملت قطاع المنشآت الصيدلانية.

وقالت "الصحة" إن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها من بداية شهر فبراير الماضي؛ لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وكذلك بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وبآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف الإجراءات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.

وكشفت "الصحة" أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك يباشر مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات؛ للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت إلى ضبط ما يزيد على ألف مخالفة، وإحالتها للجان المخالفات، وتم تنفيذ أكثر من 100 إغلاق؛ منها 25 إغلاقاً صدرت بحق المستشفيات و55 للمجمعات الطبية، وكانت أغلب تلك الإغلاقات تأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.

وحثّت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل سنتين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": 55 ألف زيارة لفرق الالتزام للمؤسسات الصحية
سبق

نفّذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 55 ألف زيارة في جميع مناطق المملكة، شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية؛ منها أكثر من 15 ألف زيارة تركزت على المستشفيات و1054 زيارة للمجمعات الطبية وأكثر من 1800 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي أكثر من 25 ألف زيارة شملت قطاع المنشآت الصيدلانية.

وقالت "الصحة" إن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها من بداية شهر فبراير الماضي؛ لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وكذلك بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وبآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف الإجراءات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.

وكشفت "الصحة" أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك يباشر مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات؛ للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت إلى ضبط ما يزيد على ألف مخالفة، وإحالتها للجان المخالفات، وتم تنفيذ أكثر من 100 إغلاق؛ منها 25 إغلاقاً صدرت بحق المستشفيات و55 للمجمعات الطبية، وكانت أغلب تلك الإغلاقات تأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.

وحثّت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل سنتين.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:11 PM

"الصحة": 55 ألف زيارة لفرق الالتزام للمؤسسات الصحية

للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لديها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,329

نفّذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 55 ألف زيارة في جميع مناطق المملكة، شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية؛ منها أكثر من 15 ألف زيارة تركزت على المستشفيات و1054 زيارة للمجمعات الطبية وأكثر من 1800 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي أكثر من 25 ألف زيارة شملت قطاع المنشآت الصيدلانية.

وقالت "الصحة" إن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها من بداية شهر فبراير الماضي؛ لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وكذلك بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وبآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف الإجراءات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.

وكشفت "الصحة" أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك يباشر مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات؛ للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت إلى ضبط ما يزيد على ألف مخالفة، وإحالتها للجان المخالفات، وتم تنفيذ أكثر من 100 إغلاق؛ منها 25 إغلاقاً صدرت بحق المستشفيات و55 للمجمعات الطبية، وكانت أغلب تلك الإغلاقات تأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.

وحثّت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل سنتين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,992
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة