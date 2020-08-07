"قصة حالة".. تهاون في العزل فأصاب 13 شخصًا بـ"كورونا"

"الصحة" تكشف عن واقعة مصاب تأخر في إجراء الفحص

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن حالة مصاب بكورونا تأخر بالفحص، وشعر ببعض أعراض كورونا، ولم يعزل نفسه، مما تسبب في انتقال العدوى إلى 13 شخصًا خلال تجمع عائلي.

وقالت الوزارة في زاوية "قصة حالة" ضمن تقريرها اليومي عن كورونا: أحد المصابين بعد مخالطته للمصاب، لم يعزل نفسه، مما تسبب في انتقال العدوى إلى 8 أشخاص آخرين.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 248948 حالة.