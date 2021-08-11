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معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر

"سبق" تقصّت عن الملف بعد ما أثير عن إعلان للأطفال

تقصّت "سبق" معلومات عن ملف مشروبات الطاقة ومدى نظامية الإعلان عنها، بعدما أثير موضوع الأطفال بائعي مشروبات الطاقة، والذين نشر قصتهم أحد مشاهير برنامج "السناب شات" وما دار حول هذه الملف من ادعاءات مختلفة.

"سبق" وبعد بحث وتقصٍّ؛ تَبَيّن لها أن شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان والترويج عن منتجاتها، وفق قرار رسمي صدر بتاريخ 3/ 6/ 1441هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية، والذي نص على إلغاء الفقرة (1) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ.

مشروبات الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر
سبق

تقصّت "سبق" معلومات عن ملف مشروبات الطاقة ومدى نظامية الإعلان عنها، بعدما أثير موضوع الأطفال بائعي مشروبات الطاقة، والذين نشر قصتهم أحد مشاهير برنامج "السناب شات" وما دار حول هذه الملف من ادعاءات مختلفة.

"سبق" وبعد بحث وتقصٍّ؛ تَبَيّن لها أن شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان والترويج عن منتجاتها، وفق قرار رسمي صدر بتاريخ 3/ 6/ 1441هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية، والذي نص على إلغاء الفقرة (1) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
01:10 PM

معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر

"سبق" تقصّت عن الملف بعد ما أثير عن إعلان للأطفال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
773

تقصّت "سبق" معلومات عن ملف مشروبات الطاقة ومدى نظامية الإعلان عنها، بعدما أثير موضوع الأطفال بائعي مشروبات الطاقة، والذين نشر قصتهم أحد مشاهير برنامج "السناب شات" وما دار حول هذه الملف من ادعاءات مختلفة.

"سبق" وبعد بحث وتقصٍّ؛ تَبَيّن لها أن شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان والترويج عن منتجاتها، وفق قرار رسمي صدر بتاريخ 3/ 6/ 1441هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية، والذي نص على إلغاء الفقرة (1) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ.

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