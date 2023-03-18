كشف مدير محكمة دومة الجندل سابقًا، وإمام وخطيب جامع ‏الدريويش الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش؛ عن أن "قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا، فعلينا الامتثال". وتفصيلًا قال "الدريويش": "جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي، رحمه الله، أنه قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لخوف حدوث المرض". ‏وأضاف "الدريويش": "قلت: هذا من يسر الشريعة؛ قال الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا)، وبما أن القرار بترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا؛ فعلينا الامتثال، وأن تصلي أنت وزوجتك وأولادك في بيتك جماعة، والجمعة ظهرًا".

"الدريويش": قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا.. علينا الامتثال مهنا التميمي سبق 2020-03-18 كشف مدير محكمة دومة الجندل سابقًا، وإمام وخطيب جامع ‏الدريويش الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش؛ عن أن "قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا، فعلينا الامتثال".



وتفصيلًا قال "الدريويش": "جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي، رحمه الله، أنه قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لخوف حدوث المرض".



‏وأضاف "الدريويش": "قلت: هذا من يسر الشريعة؛ قال الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا)، وبما أن القرار بترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا؛ فعلينا الامتثال، وأن تصلي أنت وزوجتك وأولادك في بيتك جماعة، والجمعة ظهرًا".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 06:47 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:01 PM

"الدريويش": قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا.. علينا الامتثال دعا الزوج إلى الصلاة مع زوجته وأولاده في بيته جماعة والجمعة ظهرًا





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كشف مدير محكمة دومة الجندل سابقًا، وإمام وخطيب جامع ‏الدريويش الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش؛ عن أن "قرار ترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا، فعلينا الامتثال".



وتفصيلًا قال "الدريويش": "جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي، رحمه الله، أنه قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لخوف حدوث المرض".



‏وأضاف "الدريويش": "قلت: هذا من يسر الشريعة؛ قال الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا)، وبما أن القرار بترك الجمعة والجماعة احترازًا من كورونا مؤقتًا؛ فعلينا الامتثال، وأن تصلي أنت وزوجتك وأولادك في بيتك جماعة، والجمعة ظهرًا".