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"الصحة" توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة العدوى

تتضمن تطوير استراتيجيات وخطط التعقيم المركزي

وقّعت وزارة الصحة والجمعية السعودية للإدارة الصحية مذكرة تفاهم لتنفيذ أنشطة معززة لخدمات مكافحة العدوى.

وتتضمّن المذكرة تطوير استراتيجيات وخطط مكافحة العدوى والتعقيم المركزي في المنشآت الصحية، ورفع جودة الخدمة الصحية وفق دراسة مؤشرات الأداء، والاستعانة بخبرة الجمعية في مجال التدريب والتطوير في الجودة والأبحاث والإدارة الصحية.

وتشمل أوجه التعاون دعم تقديم الاستشارات الإدارية والفنية التخصصية في مجال الإدارة الصحية وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وسلامة المرضى؛ بهدف تعزيز قدرات الممارسين الصحيين وإجراء الدراسات والأبحاث فيما يخص الإدارة والجودة في مكافحة العدوى والتعقيم المركزي.

وتأتي هذه المذكرة لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية التعليمية في مختلف المجالات؛ لضمان جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، وفرق العمل الأخرى العاملين فيها، إضافة إلى السعي في تنفيذ الدورات التدريبية والأنشطة المتخصصة في مجال مكافحة العدوى.

وزارة الصحة الجمعية السعودية للإدارة الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة العدوى
سبق

وقّعت وزارة الصحة والجمعية السعودية للإدارة الصحية مذكرة تفاهم لتنفيذ أنشطة معززة لخدمات مكافحة العدوى.

وتتضمّن المذكرة تطوير استراتيجيات وخطط مكافحة العدوى والتعقيم المركزي في المنشآت الصحية، ورفع جودة الخدمة الصحية وفق دراسة مؤشرات الأداء، والاستعانة بخبرة الجمعية في مجال التدريب والتطوير في الجودة والأبحاث والإدارة الصحية.

وتشمل أوجه التعاون دعم تقديم الاستشارات الإدارية والفنية التخصصية في مجال الإدارة الصحية وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وسلامة المرضى؛ بهدف تعزيز قدرات الممارسين الصحيين وإجراء الدراسات والأبحاث فيما يخص الإدارة والجودة في مكافحة العدوى والتعقيم المركزي.

وتأتي هذه المذكرة لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية التعليمية في مختلف المجالات؛ لضمان جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، وفرق العمل الأخرى العاملين فيها، إضافة إلى السعي في تنفيذ الدورات التدريبية والأنشطة المتخصصة في مجال مكافحة العدوى.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:27 PM

"الصحة" توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة العدوى

تتضمن تطوير استراتيجيات وخطط التعقيم المركزي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الصحة والجمعية السعودية للإدارة الصحية مذكرة تفاهم لتنفيذ أنشطة معززة لخدمات مكافحة العدوى.

وتتضمّن المذكرة تطوير استراتيجيات وخطط مكافحة العدوى والتعقيم المركزي في المنشآت الصحية، ورفع جودة الخدمة الصحية وفق دراسة مؤشرات الأداء، والاستعانة بخبرة الجمعية في مجال التدريب والتطوير في الجودة والأبحاث والإدارة الصحية.

وتشمل أوجه التعاون دعم تقديم الاستشارات الإدارية والفنية التخصصية في مجال الإدارة الصحية وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وسلامة المرضى؛ بهدف تعزيز قدرات الممارسين الصحيين وإجراء الدراسات والأبحاث فيما يخص الإدارة والجودة في مكافحة العدوى والتعقيم المركزي.

وتأتي هذه المذكرة لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية التعليمية في مختلف المجالات؛ لضمان جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، وفرق العمل الأخرى العاملين فيها، إضافة إلى السعي في تنفيذ الدورات التدريبية والأنشطة المتخصصة في مجال مكافحة العدوى.

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