وصلنا إلى 3 ملايين.. تحديث درامي في عدد إصابات كورونا حول العالم

دول عدة أعلنت اليوم حصيلة بالآلاف.. أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بروسيا

كشف آخر البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به تجاوز 3 ملايين حتى صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز 867 ألفاً، كما أن عدد الوفيات اقترب من 208 آلاف.

وشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات من جرّاء فيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء، فيما تعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولة الأكثر تضرراً مع 54841 وفاة من بين 964937 إصابة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت دول عدة أرقاماً كبيرة في عدد الإصابات حيث كشف المركز الروسي لمكافحة كورونا عن 50 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 794 حالة، كما أعلن عن 6198 إصابة جديدة بالفيروس في روسيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 87147 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1018 حالة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 155193 حالة.