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القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة

ضُبِط بحوزتهما (30000) ريال وقد جرى إيقافهما لإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن اثنيْن، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا في عدد من الجرائم، تَمَثّلت في انتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال؛ حيث ضُبِط بحوزتهما مبلغ (30000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

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القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن اثنيْن، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا في عدد من الجرائم، تَمَثّلت في انتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال؛ حيث ضُبِط بحوزتهما مبلغ (30000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
05:04 PM

القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة

ضُبِط بحوزتهما (30000) ريال وقد جرى إيقافهما لإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن اثنيْن، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا في عدد من الجرائم، تَمَثّلت في انتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال؛ حيث ضُبِط بحوزتهما مبلغ (30000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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