للدفعة الثانية.. "الصحة" تعلن نتائج رغبات مرشحي الدبلومات الصحية

خضعت للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.. متمنية التوفيق للجميع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، نتائج الرغبات للمرشحين من حملة الدبلومات الصحية الدفعة الثانية، والتي خضعت للبرنامج التدريبي العام الماضي المنتهي بالتوظيف، ودعت الجميع للدخول من خلال الموقع لمعرفة مقار ترشيحهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة قامت منتصف الشهر الماضي بحصر الرغبات بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر بعد إنهاء البرنامج التدريبي في شهر رمضان.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل نحو ستة أعوام يقضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الشهادة الجامعية، حيث تمت معالجة وضع دفعتين فيما لا تزال الدفعة الثالثة تنتظر.