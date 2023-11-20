"نادي التدريب التقني" يدعم ٨٠ متدربًا ومتدربة ببرنامج "التوعية الأمنية" بالرياض

للعام الثاني على التوالي.. للتعريف بالسلم المجتمعي وأهميته ودور الشباب في تحقيقه

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة في النادي الرياضي والهيئة العامة للرياضة- برنامج "التوعية الأمنية الشبابي" في أحد فنادق الرياض لأكثر من ٨٠ متدربًا ومتدربة من المنشآت التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد المهنية للعام الثاني على التوالي.

وشملت محاور البرنامج السلم المجتمعي (مفهومه، وأهميته، وعلاقته بالأمن، ودور الشباب في تحقيقه)، بالإضافة إلى أهمية الأمن المعلوماتي، ومدى حاجة الشباب له، وكيفية اجتناب مخاطره.

وشارك المتدربون والمتدربات من خلال محاضرات قصيرة وورش عمل وتفاعل مباشر مع المتحدثين المحاضرين.

وأكد مدير النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إبراهيم الغفيلي، أن هذه البرامج والمبادرات تُعزز مبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية لتوعية الشباب التقني بمخاطر الأمن المعلوماتي وأهميته، وكذلك دورهم في الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية مكتسبات الوطن واستقراره، والوقوف درعًا في وجه كل من يحاول المساس به.