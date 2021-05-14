"رئاسة الحرمين" تصدر رخص أعمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة

إنفاذًا للأمر السامي بالسماح لشركات المقاولات بممارسة أنشطتها

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه بناء على الأمر السامي الكريم بالسماح لشركات المقاولات بممارسة أنشطتها، فقد أصدرت الرئاسة رخص أعمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد وجّه الأسبوع الماضي وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشاريع بالحرمين الشريفين.

وأكد الدكتور السديس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال المشاريع كافة المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سُبل الراحة لقاصديهما. مبينًا أن ذلك لا يخفى على أحد، والمشاريع العملاقة خير شاهد.

وتوجَّه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ويمتعهما بالصحة والعافية، ويجزيهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.