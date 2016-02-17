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مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون وتحدد الموعد

الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد مدى حمايته

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" لـ"رويترز": إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزًا بحلول أغسطس المقبل؛ لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقد بدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصًا لاستهداف أوميكرون؛ لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تُظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل، في مقابلة: إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس 2022؛ وذلك قبل فصل الخريف المقبل، الذي قال إن مزيدًا من الأشخاص الأكثر عُرضة للتأثر، قد يحتاجون إليه فيه.

وأضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل سيكون من اللقاح الحالي أو خاص بأوميكرون أو مزيج منهما.. في جرعة واحدة".

وقال إنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

كما أكد "بانسيل" أن مودرنا في أفضل التصورات سيكون جاهزًا لديها بحلول أغسطس 2023 ما تسميه باللقاح الشامل، الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي.

فيروس كورونا الجديد أوميكرون مودرنا

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مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون وتحدد الموعد
سبق

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" لـ"رويترز": إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزًا بحلول أغسطس المقبل؛ لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقد بدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصًا لاستهداف أوميكرون؛ لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تُظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل، في مقابلة: إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس 2022؛ وذلك قبل فصل الخريف المقبل، الذي قال إن مزيدًا من الأشخاص الأكثر عُرضة للتأثر، قد يحتاجون إليه فيه.

وأضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل سيكون من اللقاح الحالي أو خاص بأوميكرون أو مزيج منهما.. في جرعة واحدة".

وقال إنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

كما أكد "بانسيل" أن مودرنا في أفضل التصورات سيكون جاهزًا لديها بحلول أغسطس 2023 ما تسميه باللقاح الشامل، الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:50 AM

مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون وتحدد الموعد

الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد مدى حمايته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" لـ"رويترز": إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزًا بحلول أغسطس المقبل؛ لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقد بدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصًا لاستهداف أوميكرون؛ لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تُظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل، في مقابلة: إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس 2022؛ وذلك قبل فصل الخريف المقبل، الذي قال إن مزيدًا من الأشخاص الأكثر عُرضة للتأثر، قد يحتاجون إليه فيه.

وأضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل سيكون من اللقاح الحالي أو خاص بأوميكرون أو مزيج منهما.. في جرعة واحدة".

وقال إنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

كما أكد "بانسيل" أن مودرنا في أفضل التصورات سيكون جاهزًا لديها بحلول أغسطس 2023 ما تسميه باللقاح الشامل، الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي.

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