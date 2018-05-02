لمسة وفاء.. تعليم الرياض يكرم أبناء الشهداء

حفل بمركز الملك عبد العزيز التاريخي

رعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي صباح اليوم الحفل الختامي لبرامج وأنشطة مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بحضور مدير مكتب وفاء مهيدب المهيدب وعدد من القيادات التعليمية وبمشاركة 400 طالب وطالبة من أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وقد بدئ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة كريمة لآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب عبدالقادر الكاف , تلا ذلك كلمة لمدير مكتب وفاء مهيدب المهيدب أكد خلالها أن هذا الحفل هو لمسة وفاء ويوم من أيام الوفاء لطلابنا من أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين , مثمنًا دور إدارة التعليم وجهودها في رعاية أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين, مقدمًا شكره لمدير عام التعليم على دعمه المتواصل ولشركاء النجاح من داخل الإدارة وخارجها, مؤكدًا على أن ما يقوم به مكتب وفاء من مساهمات وإنجازات لرعاية الطلاب رعاية مثلى تساعدهم في بناء شخصيتهم ومجابهة الحياة هو أمر يحتمه الواجب الديني والوطني والإنساني وهو جزء بسيط من مسؤوليته الاجتماعية .

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا تضمن استعراضًا لمسيرة مكتب وفاء وجهوده وانجازاته والبرامج النوعية المقدمة لخدمة ورعاية هذه الفئة الغالية على مستوى الخدمات التعليمية والمستلزمات المدرسة والإعاشة والخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات الصحية وبرامج الشراكات المجتمعية وخدمات الترفيه والتسوق .

واستمتع الحضور بمشاهدة لوحة فنية مسرحية واستعراضية وطنية بعنوان ( أوبريت الوفاء ) من تقديم طلاب مدارس التعليم وطالبات مدارس أم المؤمنين خديجة بنت خويلد .

تلا ذلك كلمة راعي الحفل مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي والتي أكد خلالها أن هذا الاحتفاء صورة من الصور المشرفة التي نفخر بها, معبرًا عن اعتزازه بكل ما يقدم لهذه الفئة الغالية من خدمات جليلة والتي تمثلت في العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات النوعية .

ونوه في كلمته بعظم مكانة هذا الوطن فهو مهبط الوحي وأرض المقدسات ووطن الرسالة والتوحيد التي تهوى له جميع الأفئدة وبما تتمتع به قيادته الرشيدة من حكمة وبعد نظر في إدارة شؤون هذا البلاد جعلها تحتل مكانة رفيعة ومؤثرة على الصعيد الدولي والإقليمي لافتًا إلى أن أقل ما يقدم لهذا الوطن هو أن نفخر بخدمة إنسانه من المدافعين عنه من أبطالنا وجودنا البواسل الذين يبذلون التضحيات في حماية العقيدة والذود عن الوطن وكل من خدموا هذا الوطن من أبنائه ومنسوبي التعليم الذين أسهموا في بنائه ورفعته .

وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين من مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي بالجوائز والهدايا العينية , كما جرى تكريم شركاء النجاح من الجهات المشاركة وهم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على استضافة الحفل , وعدد من المدارس.