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مهد الذهب.. فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا

من خلال جولات ميدانية نفذتها فرق الصحة العامة برئاسة المحافظ

أكد المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري،‏ أن فرق الصحة العامة بالمجمع وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية وبرئاسة محافظة المهد، نفذت جولات ميدانية على الأحياء السكنية بالمحافظة وقراها تم خلالها فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا.

وأوضح "المطيري" لـ"سبق": أنه تم زيارة مواقع مساكن العمالة كما تم زيارة منجم مهد الذهب ومنجم صايد، والكشف عليهم وتقييم المساكن وتقديم النصائح والإرشادات الصحية.

وأشار إلى أن الحملات شملت زيارات للأحياء ومساكن العمالة في محافظة المهد والمراكز التابعة لها واعتمدت على الكشف وشرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.

وأضاف أن هذه الجولات مستمرة لليوم التاسع منذ انطلاقها، وقد تم فحص 3764 حتى الآن وتقديم التوعية الصحية اللازمة عن وسائل الوقاية من الفيروس.

محافظة المهد المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مهد الذهب.. فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا
سبق

أكد المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري،‏ أن فرق الصحة العامة بالمجمع وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية وبرئاسة محافظة المهد، نفذت جولات ميدانية على الأحياء السكنية بالمحافظة وقراها تم خلالها فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا.

وأوضح "المطيري" لـ"سبق": أنه تم زيارة مواقع مساكن العمالة كما تم زيارة منجم مهد الذهب ومنجم صايد، والكشف عليهم وتقييم المساكن وتقديم النصائح والإرشادات الصحية.

وأشار إلى أن الحملات شملت زيارات للأحياء ومساكن العمالة في محافظة المهد والمراكز التابعة لها واعتمدت على الكشف وشرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.

وأضاف أن هذه الجولات مستمرة لليوم التاسع منذ انطلاقها، وقد تم فحص 3764 حتى الآن وتقديم التوعية الصحية اللازمة عن وسائل الوقاية من الفيروس.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:14 PM

مهد الذهب.. فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا

من خلال جولات ميدانية نفذتها فرق الصحة العامة برئاسة المحافظ

A A A
فهد الغبيوي - المهد
0
4,341

أكد المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد عبدالرحمن المطيري،‏ أن فرق الصحة العامة بالمجمع وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية وبرئاسة محافظة المهد، نفذت جولات ميدانية على الأحياء السكنية بالمحافظة وقراها تم خلالها فحص أكثر من 3500 شخص من فيروس كورونا.

وأوضح "المطيري" لـ"سبق": أنه تم زيارة مواقع مساكن العمالة كما تم زيارة منجم مهد الذهب ومنجم صايد، والكشف عليهم وتقييم المساكن وتقديم النصائح والإرشادات الصحية.

وأشار إلى أن الحملات شملت زيارات للأحياء ومساكن العمالة في محافظة المهد والمراكز التابعة لها واعتمدت على الكشف وشرح الطرق العلمية للوقاية من الفيروس وطريقة التعامل معه في حالة الاشتباه بالإصابة أو مخالطة شخص مصاب.

وأضاف أن هذه الجولات مستمرة لليوم التاسع منذ انطلاقها، وقد تم فحص 3764 حتى الآن وتقديم التوعية الصحية اللازمة عن وسائل الوقاية من الفيروس.

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