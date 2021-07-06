"وزير الحرس الوطني" يرعى تخرج الدفعة الثانية بكلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة.. وتم تكريم المتفوقين

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل المديرُ العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور العيسى، واللواء الركن نايف بن ماجد رئيس هيئة التعليم والتدريب، وقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان المكلف اللواء الركن محمد الدوسري.

ولدى وصول "الأمير عبدالله بن بندر" لمقر الحفل عُزف السلام الملكي، وبعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم ألقى قائد الكلية كلمة اللواء الدوسري، عبّر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني لحفل التخرج ومشاركة الخريجين فرحتهم؛ مثمنًا الدعم الذي تحظى به الكلية من لدنه.

عقب ذلك شاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور، عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن الكلية، ثم ألقى العقيد علي الهذيلي كلمة الخريجين أشاد فيها بما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة؛ مشيدًا بما تسلحوا به من أحدث النظريات الاستراتيجية والعملياتية والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة.

وفي نهاية الحفل أُعلنت النتيجة العامة للخريجين، وكرّم وزير الحرس الوطني المتفوقين.