الحصيني معلنًا عن حرارة الـ٥٠ درجة: اليوم يبدأ الصيف فعليًّا

قال: يتزامن مع دخول "مربعانية القيظ" وتبدأ بطلوع "نوء الثريا"

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن الصيف فعليًّا يبدأ اليوم الجمعة، وسيتزامن مع دخول "مربعانية القيظ"

وقال عبر حسابه في "تويتر": يبدأ اليوم الجمعة الصيف فعليًّا، وسيتزامن مع دخول "مربعانية القيظ" التي تبدأ بطلوع "نوء الثريا" ثم"الدبران" ثم "الهقعة.

وأضاف: كل نوء "13" يومًا، ويتزامن مع أول موجة حر على المملكة والخليج، ويتوقع أن تقترب الحرارة العظمى من "45" على معظم مناطق المملكة، وتقترب من "50" على شرق وشمال شرق المملكة.