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الحصيني: توقعات الصيف الأقسى أسطوانة مشروخة .. والرياض لن تسجّل 55 درجة

قال: ما سجّلته الكويت أمس طبيعي .. ودرجات الحرارة ستظل حول معدلاتها المعهودة

قلل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من دقة التوقعات التي تتنبأ بأن هذا الصيف سيكون الأقسى والأشد على مر التاريخ، واصفاً تلك التوقعات، بأنها "أسطوانة مشروخة اعتدنا سماعها كل سنة".

واستبعد الحصيني؛ في هذا الصدد، وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 درجة مئوية؛ مشيراً إلى أنها ربما تصل إلى 53 درجة، حتى في حال ارتفاعها لا تستمر سوى 10 دقائق، ثم تبدأ بالانخفاض تحت الخمسين درجة، وهذا من فضل الله علينا".

ولفت في حديثه لقناة "العربية"، أمس، إلى أن استمرار هطول الأمطار على: حائل والحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتأخرها إلى هذه الفترة يعد من الأشياء النادرة، كما هو أيضاً حال السنة الماضية من برودتها وأمطارها وقلة العواصف الترابية.

ووصف الحصيني؛ التوقعات بتسجيل أعلى المعدلات لدرجات الحرارة، وبأن هذا الصيف سيكون الأقسى على مر التاريخ، وستصل الحرارة إلى ما فوق 55 درجة مئوية، بعد أن سجّلت منطقة مطربة الكويتية، ظهر أمس، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم؛ حيث بلغت 52.2 درجة مئوية، بأنها "أسطوانة نسمعها عادةً كل سنة، الصيف هذه السنة سيكون الأقسى والأشد، أسطوانة مشروخة دائما نسمعها!".

وأضاف: ما سُجِّل في مطربة وغيرها يعد في معدلاتها الطبيعية، فتلك المناطق تسجل عادة 50 و51 وأحيانا 53 درجة مئوية.

واستدرك: لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن فصل الصيف هذا سيكون الأشد؛ بل يُتوقع فصل صيفي عادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وهذا ليس بالضرورة ألا يكون هناك حر، مشيراً إلى اعتياد ارتفاع درجات الحرارة في منطقة العراق وغرب إيران والحدود السعودية - الكويتية - العراقية التي تسمّى "فرن وتنور العالم!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: توقعات الصيف الأقسى أسطوانة مشروخة .. والرياض لن تسجّل 55 درجة
سبق

قلل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من دقة التوقعات التي تتنبأ بأن هذا الصيف سيكون الأقسى والأشد على مر التاريخ، واصفاً تلك التوقعات، بأنها "أسطوانة مشروخة اعتدنا سماعها كل سنة".

واستبعد الحصيني؛ في هذا الصدد، وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 درجة مئوية؛ مشيراً إلى أنها ربما تصل إلى 53 درجة، حتى في حال ارتفاعها لا تستمر سوى 10 دقائق، ثم تبدأ بالانخفاض تحت الخمسين درجة، وهذا من فضل الله علينا".

ولفت في حديثه لقناة "العربية"، أمس، إلى أن استمرار هطول الأمطار على: حائل والحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتأخرها إلى هذه الفترة يعد من الأشياء النادرة، كما هو أيضاً حال السنة الماضية من برودتها وأمطارها وقلة العواصف الترابية.

ووصف الحصيني؛ التوقعات بتسجيل أعلى المعدلات لدرجات الحرارة، وبأن هذا الصيف سيكون الأقسى على مر التاريخ، وستصل الحرارة إلى ما فوق 55 درجة مئوية، بعد أن سجّلت منطقة مطربة الكويتية، ظهر أمس، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم؛ حيث بلغت 52.2 درجة مئوية، بأنها "أسطوانة نسمعها عادةً كل سنة، الصيف هذه السنة سيكون الأقسى والأشد، أسطوانة مشروخة دائما نسمعها!".

وأضاف: ما سُجِّل في مطربة وغيرها يعد في معدلاتها الطبيعية، فتلك المناطق تسجل عادة 50 و51 وأحيانا 53 درجة مئوية.

واستدرك: لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن فصل الصيف هذا سيكون الأشد؛ بل يُتوقع فصل صيفي عادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وهذا ليس بالضرورة ألا يكون هناك حر، مشيراً إلى اعتياد ارتفاع درجات الحرارة في منطقة العراق وغرب إيران والحدود السعودية - الكويتية - العراقية التي تسمّى "فرن وتنور العالم!".

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:19 AM

الحصيني: توقعات الصيف الأقسى أسطوانة مشروخة .. والرياض لن تسجّل 55 درجة

قال: ما سجّلته الكويت أمس طبيعي .. ودرجات الحرارة ستظل حول معدلاتها المعهودة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
7,527

قلل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من دقة التوقعات التي تتنبأ بأن هذا الصيف سيكون الأقسى والأشد على مر التاريخ، واصفاً تلك التوقعات، بأنها "أسطوانة مشروخة اعتدنا سماعها كل سنة".

واستبعد الحصيني؛ في هذا الصدد، وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 درجة مئوية؛ مشيراً إلى أنها ربما تصل إلى 53 درجة، حتى في حال ارتفاعها لا تستمر سوى 10 دقائق، ثم تبدأ بالانخفاض تحت الخمسين درجة، وهذا من فضل الله علينا".

ولفت في حديثه لقناة "العربية"، أمس، إلى أن استمرار هطول الأمطار على: حائل والحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتأخرها إلى هذه الفترة يعد من الأشياء النادرة، كما هو أيضاً حال السنة الماضية من برودتها وأمطارها وقلة العواصف الترابية.

ووصف الحصيني؛ التوقعات بتسجيل أعلى المعدلات لدرجات الحرارة، وبأن هذا الصيف سيكون الأقسى على مر التاريخ، وستصل الحرارة إلى ما فوق 55 درجة مئوية، بعد أن سجّلت منطقة مطربة الكويتية، ظهر أمس، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم؛ حيث بلغت 52.2 درجة مئوية، بأنها "أسطوانة نسمعها عادةً كل سنة، الصيف هذه السنة سيكون الأقسى والأشد، أسطوانة مشروخة دائما نسمعها!".

وأضاف: ما سُجِّل في مطربة وغيرها يعد في معدلاتها الطبيعية، فتلك المناطق تسجل عادة 50 و51 وأحيانا 53 درجة مئوية.

واستدرك: لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن فصل الصيف هذا سيكون الأشد؛ بل يُتوقع فصل صيفي عادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وهذا ليس بالضرورة ألا يكون هناك حر، مشيراً إلى اعتياد ارتفاع درجات الحرارة في منطقة العراق وغرب إيران والحدود السعودية - الكويتية - العراقية التي تسمّى "فرن وتنور العالم!".

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