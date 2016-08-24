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"جدار ترامب" يتهاوى على وقع الأمطار

أنفقت عليه الخزانة أكثر من 2.7 مليار دولار

سقطت أجزاء من "جدار ترامب" الشهير، الذي أنشأه الرئيس السابق، دونالد ترامب؛ لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك؛ وذلك بسبب الأجواء المناخية القاسية في ولاية أريزونا.

وشهدت أريزونا "فيضانات تاريخية"، وفقًا لمسؤولي الجمارك، مما أدى لتحطم أجزاء من جدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحدود المكسيكية. بحسب سكاي نيوز.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي في الوحل.

وأشار موقع "غيزمودو" إلى أن الشركة التي عينها ترامب لبناء الجدار، أنفقت أكثر من 2.7 مليار دولار من الخزانة الأمريكية، وتسببت بسخط عام لأصحاب الأراضي الحدودية التي بني عليها الجدار.

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"جدار ترامب" يتهاوى على وقع الأمطار
سبق

سقطت أجزاء من "جدار ترامب" الشهير، الذي أنشأه الرئيس السابق، دونالد ترامب؛ لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك؛ وذلك بسبب الأجواء المناخية القاسية في ولاية أريزونا.

وشهدت أريزونا "فيضانات تاريخية"، وفقًا لمسؤولي الجمارك، مما أدى لتحطم أجزاء من جدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحدود المكسيكية. بحسب سكاي نيوز.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي في الوحل.

وأشار موقع "غيزمودو" إلى أن الشركة التي عينها ترامب لبناء الجدار، أنفقت أكثر من 2.7 مليار دولار من الخزانة الأمريكية، وتسببت بسخط عام لأصحاب الأراضي الحدودية التي بني عليها الجدار.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:04 PM

"جدار ترامب" يتهاوى على وقع الأمطار

أنفقت عليه الخزانة أكثر من 2.7 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقطت أجزاء من "جدار ترامب" الشهير، الذي أنشأه الرئيس السابق، دونالد ترامب؛ لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك؛ وذلك بسبب الأجواء المناخية القاسية في ولاية أريزونا.

وشهدت أريزونا "فيضانات تاريخية"، وفقًا لمسؤولي الجمارك، مما أدى لتحطم أجزاء من جدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحدود المكسيكية. بحسب سكاي نيوز.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي في الوحل.

وأشار موقع "غيزمودو" إلى أن الشركة التي عينها ترامب لبناء الجدار، أنفقت أكثر من 2.7 مليار دولار من الخزانة الأمريكية، وتسببت بسخط عام لأصحاب الأراضي الحدودية التي بني عليها الجدار.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,436
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