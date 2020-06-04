60 شخصاً دخلوا مرحلة الحالات الحرجة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت 1381 حالة طبقاً لبيان "الصحة" اليوم

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، تسجيل 60 حالة حرجة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد عند ارتفاع عدد الحالات الحرجة والذي وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى (1264) حالة حرجة؛ أنه رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.



وبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة؛ حتى اليوم الخميس، 1381 حالة حرجة من جراء فيروس كورونا، بعد أن سجلت المملكة اليوم 60 حالة حرجة جديدة.