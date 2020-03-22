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شاهد.. التزام السكان وأصحاب المحالّ التجارية بحي النكاسة بمكة

بعد التوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تؤكد التزام السكان وأصحاب المحلات التجارية في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد اجتماع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلين عن الجاليات البروماوية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية في الحال، واتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. التزام السكان وأصحاب المحالّ التجارية بحي النكاسة بمكة
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تؤكد التزام السكان وأصحاب المحلات التجارية في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد اجتماع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلين عن الجاليات البروماوية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية في الحال، واتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:47 PM

شاهد.. التزام السكان وأصحاب المحالّ التجارية بحي النكاسة بمكة

بعد التوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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5,160

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً تؤكد التزام السكان وأصحاب المحلات التجارية في حي النكاسة بالعاصمة المقدسة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك بعد اجتماع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مع ممثلين عن الجاليات البروماوية؛ للتنسيق في قفل الأسواق الشعبية في الحال، واتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل الأحياء، وتبليغهم توجيهات الجهات العليا.

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