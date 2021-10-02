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باريس تحتضن مظاهرة ضد "الإبادة الجماعية" للمسلمين الأويغور في الصين

فرنسيون نددوا بانتهاكات بكين لحقوق أفرادها

نظم معهد الأويغور الأوروبي، اليوم (السبت) مظاهرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية"، لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم.

واتجهت المظاهرة التي نظمت في ساحة لاباستي نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية.

وخرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأويغور، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين.

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الرئيسية/ أخبار العالم

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باريس تحتضن مظاهرة ضد "الإبادة الجماعية" للمسلمين الأويغور في الصين
سبق

نظم معهد الأويغور الأوروبي، اليوم (السبت) مظاهرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية"، لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم.

واتجهت المظاهرة التي نظمت في ساحة لاباستي نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية.

وخرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأويغور، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين.

منطقة المرفقات

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
05:36 PM

باريس تحتضن مظاهرة ضد "الإبادة الجماعية" للمسلمين الأويغور في الصين

فرنسيون نددوا بانتهاكات بكين لحقوق أفرادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم معهد الأويغور الأوروبي، اليوم (السبت) مظاهرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية"، لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم.

واتجهت المظاهرة التي نظمت في ساحة لاباستي نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية.

وخرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية، ومطالبة فرنسا بالاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" ضد الأويغور، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين.

منطقة المرفقات

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