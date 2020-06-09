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أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 27 صندوقاً من الأغذية والعصيرات

ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها بلدية جنوب مكة الفرعية

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرّمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات من المواد الغذائية والعصيرات، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح: الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف دون ترخيص في جنوب مكة المكرّمة، حيث تم اتخاذ اللازم حياله ومصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات و18 كيلو جراماً من الخضراوات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف خمسة كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 27 صندوقاً من الأغذية والعصيرات
سبق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرّمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات من المواد الغذائية والعصيرات، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح: الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف دون ترخيص في جنوب مكة المكرّمة، حيث تم اتخاذ اللازم حياله ومصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات و18 كيلو جراماً من الخضراوات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف خمسة كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:58 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 27 صندوقاً من الأغذية والعصيرات

ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها بلدية جنوب مكة الفرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة المكرّمة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات من المواد الغذائية والعصيرات، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وقال رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح: الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف دون ترخيص في جنوب مكة المكرّمة، حيث تم اتخاذ اللازم حياله ومصادرة 27 صندوقاً من المواد الغذائية والعصيرات و18 كيلو جراماً من الخضراوات وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف خمسة كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

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