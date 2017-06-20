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بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض

نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية

نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض.

وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة.

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بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض
سبق

نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض.

وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:44 AM

بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض

نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
11,777

نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض.

وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة.

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