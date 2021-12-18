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إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بالأردن

تحويل الحركة لمطار الملك حسين بالعقبة

أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.

وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.

مطار الملكة علياء الدولي الأردن

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إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بالأردن
سبق

أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.

وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:57 AM

إغلاق مطار الملكة علياء الدولي بالأردن

تحويل الحركة لمطار الملك حسين بالعقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,392

أغلقت السلطات المختصة في الأردن مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.

وقال مدير مطار الملك حسين الدولي "ناصر المجالي"، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة "المملكة": إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة علياء.

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