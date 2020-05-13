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"المدني" يسيطر على حريق عمارة بمروة جدة دون إصابات

فريق التحقيق باشر الموقع لمعرفة الأسباب

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بجدة، من السيطرة على حريق اندلع بارتداد عمارة مكونة من 5 أدوار بحي المروة شمال المحافظة بعد إخلاء سكانها.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (22:49) من مساء أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق بعمارة بحي المروة.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بمساحة ٢×٣، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يسيطر على حريق عمارة بمروة جدة دون إصابات
سبق

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بجدة، من السيطرة على حريق اندلع بارتداد عمارة مكونة من 5 أدوار بحي المروة شمال المحافظة بعد إخلاء سكانها.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (22:49) من مساء أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق بعمارة بحي المروة.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بمساحة ٢×٣، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:03 AM

"المدني" يسيطر على حريق عمارة بمروة جدة دون إصابات

فريق التحقيق باشر الموقع لمعرفة الأسباب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
640

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بجدة، من السيطرة على حريق اندلع بارتداد عمارة مكونة من 5 أدوار بحي المروة شمال المحافظة بعد إخلاء سكانها.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (22:49) من مساء أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق بعمارة بحي المروة.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بمساحة ٢×٣، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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