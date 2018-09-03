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في قلوة.. سجن طبيب زوّر شهادة وإنهاء تعاقده

لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله

أكدت صحة الباحة، في بيانٍ لها، إنهاء تعاقد طبيبًا زور شهادة خبرة بمستشفى قلوة، وإبلاغ الجهات الأمنية التي أدخلته السجن، لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله.

يأتي ذلك البيان بعد تناقل رسالة صوتية بوجود الطبيب في سجن قلوة العام منذ عدة أشهر.

وقال متحدث صحة الباحة، ماجد الشطي: "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف أحد الأطباء من إحدى الجنسيات الآسيوية على إثر قضية تزوير شهادات طبية؛ نوضح أن الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى الملك فهد بالباحة، وتم نقله مؤخرًا إلى مستشفى قلوة العام، وهو مُصنف من قبل هيئة التخصصات الطبية حتى تاريخ 4/12/2018م، ويحمل شهادات طبية معتمدة صحيحة، ويرغب في تجديد عقده السابق، وتقدم بأوراق اعتماد جديدة على هيئة التخصصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التخصصات كما هو معتاد".

وأضاف: "بعد معاينة هذه الأوراق من قبل الهيئة ردت الهيئة للمستشفى مباشرة؛ بعدم صحة إحدى هذه الشهادات وهي شهادة خبرة جديدة وعلى أثر هذه الإفادة تم إنهاء خدمة الطبيب مباشرة، وإبلاغ الجهات الأمنية بهذا التجاوز، علمًا أن هذا الإجراء من قبل المستشفى تم في نفس الشهر الذي قدم فيه الطبيب شهادة الخبرة المزورة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في قلوة.. سجن طبيب زوّر شهادة وإنهاء تعاقده
سبق

أكدت صحة الباحة، في بيانٍ لها، إنهاء تعاقد طبيبًا زور شهادة خبرة بمستشفى قلوة، وإبلاغ الجهات الأمنية التي أدخلته السجن، لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله.

يأتي ذلك البيان بعد تناقل رسالة صوتية بوجود الطبيب في سجن قلوة العام منذ عدة أشهر.

وقال متحدث صحة الباحة، ماجد الشطي: "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف أحد الأطباء من إحدى الجنسيات الآسيوية على إثر قضية تزوير شهادات طبية؛ نوضح أن الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى الملك فهد بالباحة، وتم نقله مؤخرًا إلى مستشفى قلوة العام، وهو مُصنف من قبل هيئة التخصصات الطبية حتى تاريخ 4/12/2018م، ويحمل شهادات طبية معتمدة صحيحة، ويرغب في تجديد عقده السابق، وتقدم بأوراق اعتماد جديدة على هيئة التخصصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التخصصات كما هو معتاد".

وأضاف: "بعد معاينة هذه الأوراق من قبل الهيئة ردت الهيئة للمستشفى مباشرة؛ بعدم صحة إحدى هذه الشهادات وهي شهادة خبرة جديدة وعلى أثر هذه الإفادة تم إنهاء خدمة الطبيب مباشرة، وإبلاغ الجهات الأمنية بهذا التجاوز، علمًا أن هذا الإجراء من قبل المستشفى تم في نفس الشهر الذي قدم فيه الطبيب شهادة الخبرة المزورة".

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
04:19 PM

في قلوة.. سجن طبيب زوّر شهادة وإنهاء تعاقده

لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
19
22,611

أكدت صحة الباحة، في بيانٍ لها، إنهاء تعاقد طبيبًا زور شهادة خبرة بمستشفى قلوة، وإبلاغ الجهات الأمنية التي أدخلته السجن، لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله.

يأتي ذلك البيان بعد تناقل رسالة صوتية بوجود الطبيب في سجن قلوة العام منذ عدة أشهر.

وقال متحدث صحة الباحة، ماجد الشطي: "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف أحد الأطباء من إحدى الجنسيات الآسيوية على إثر قضية تزوير شهادات طبية؛ نوضح أن الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى الملك فهد بالباحة، وتم نقله مؤخرًا إلى مستشفى قلوة العام، وهو مُصنف من قبل هيئة التخصصات الطبية حتى تاريخ 4/12/2018م، ويحمل شهادات طبية معتمدة صحيحة، ويرغب في تجديد عقده السابق، وتقدم بأوراق اعتماد جديدة على هيئة التخصصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التخصصات كما هو معتاد".

وأضاف: "بعد معاينة هذه الأوراق من قبل الهيئة ردت الهيئة للمستشفى مباشرة؛ بعدم صحة إحدى هذه الشهادات وهي شهادة خبرة جديدة وعلى أثر هذه الإفادة تم إنهاء خدمة الطبيب مباشرة، وإبلاغ الجهات الأمنية بهذا التجاوز، علمًا أن هذا الإجراء من قبل المستشفى تم في نفس الشهر الذي قدم فيه الطبيب شهادة الخبرة المزورة".

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