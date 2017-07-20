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برعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن مطلع أغسطس

في نسخته الثانية وضمن موسم الطائف ويعقد في حديقة الملك فيصل

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019 م في حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

من جهته، أكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة في أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح أنه تم الوقوف على جميع الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

هذا وقد أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضورًا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن مطلع أغسطس
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019 م في حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

من جهته، أكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة في أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح أنه تم الوقوف على جميع الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

هذا وقد أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضورًا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
04:15 PM

برعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن مطلع أغسطس

في نسخته الثانية وضمن موسم الطائف ويعقد في حديقة الملك فيصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019 م في حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

من جهته، أكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة في أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح أنه تم الوقوف على جميع الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

هذا وقد أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطًا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضورًا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

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