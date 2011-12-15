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"المدني" يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة خلال موجة البرد

دعا إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التھاون في اتخاذ احتياطات السلامة، أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وأھابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحيطة والحذّر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا.

ودعت إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم وسيلة تدفئة، وإشعالھما خارج المنزل وعدم إدخالهما حتى يتحولا إلى جمر، مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

ودعت المديرية العامة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذّر في مثل ھذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتھم.

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"المدني" يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة خلال موجة البرد
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التھاون في اتخاذ احتياطات السلامة، أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وأھابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحيطة والحذّر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا.

ودعت إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم وسيلة تدفئة، وإشعالھما خارج المنزل وعدم إدخالهما حتى يتحولا إلى جمر، مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

ودعت المديرية العامة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذّر في مثل ھذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتھم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
01:15 PM

"المدني" يُحذّر من التھاون في اتباع إرشادات السلامة خلال موجة البرد

دعا إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التھاون في اتخاذ احتياطات السلامة، أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام الحالية.

وأھابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحيطة والحذّر عند استخدام وسائل التدفئة، وعدم ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم، ومتابعة الأطفال وعدم تركھم بمفردھم حتى لا يعبثوا بھا.

ودعت إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام الحطب أو الفحم وسيلة تدفئة، وإشعالھما خارج المنزل وعدم إدخالهما حتى يتحولا إلى جمر، مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

ودعت المديرية العامة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذّر في مثل ھذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتھم.

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