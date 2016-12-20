النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة النقل تواصل مشروع ازدواج الطريق بين الخرج وطريق الرياض- الدمام السريع

المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.. ورفع مستوى السلامة المرورية

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، والذي يبلغ طوله 100 كم، ومسارين في كل اتجاه، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يعمل على تنفيذها، وقد انتهي بالفعل من المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 87%.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها.

وتهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الإستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة النقل تواصل مشروع ازدواج الطريق بين الخرج وطريق الرياض- الدمام السريع
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، والذي يبلغ طوله 100 كم، ومسارين في كل اتجاه، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يعمل على تنفيذها، وقد انتهي بالفعل من المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 87%.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها.

وتهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الإستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:32 PM

وزارة النقل تواصل مشروع ازدواج الطريق بين الخرج وطريق الرياض- الدمام السريع

المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.. ورفع مستوى السلامة المرورية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,289

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، والذي يبلغ طوله 100 كم، ومسارين في كل اتجاه، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، إضافةً لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع.

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يعمل على تنفيذها، وقد انتهي بالفعل من المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 87%.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها.

وتهدف الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الإستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,714
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,524
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة