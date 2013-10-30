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"الصحة": تسجيل 398 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بلغ إجمالي المصابين 60628 شخصًا والوفيات 847

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة، وشفاء 819 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، أنه تَسَلّم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة.

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ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة، وشفاء 819 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، أنه تَسَلّم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
07:00 PM

ليبيا تسجل 819 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 16

بلغ إجمالي المصابين 60628 شخصًا والوفيات 847

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الإصابات إلى 60628 إصابة، وشفاء 819 حالة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، أنه تَسَلّم (3875) عينة اختبار للإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأضاف أن عدد الوفيات بلغ 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 847 وفاة.

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