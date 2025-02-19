زوج خاطفة طفلَي الشرقية يكشف عن مفاجأة: هناك ثالث والاسم "نايف"

قال: كانت قد أحضرته وهو صغير ثم اختفى ولم أشاهده إلا بعد 15 عاماً

فجّر زوج خاطفة الطفليْن مفاجأةً بكشفه عن وجود طفل ثالث مختطف لدى زوجته؛ التي تخضع للتحقيق بعد القبض عليها من قِبل شرطة المنطقة الشرقية.

وقال الزوج لقناة "الإخبارية"، إنه اكتشف أن ابنه نايف الذي استخرج له بطاقة أحوال وشهادة ميلاد ليس ابنه في الأصل، وذلك بعد إجراء التحليل؛ موضحاً أنها أحضرته وهو صغير ثم اختفى، ولم يشاهده إلا بعد 15 عاماً حيث تمّ استخراج الأوراق الثبوتية له.

وأضاف قائلاً: إن زوجته طلبت منه إضافة الطفليْن المختطفيْن غير أنه رفض؛ لتحاول بعدها إقناعه بأنهما لقيطان.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت القبض على امرأة اختطفت طفليْن قبل عشرين عاماً، وكشف متحدث الشرطة أن المرأة مواطنة في عقدها الخامس، وأن القبض عليها جاء بعد الاشتباه في المعلومات التي تقدّمت بها لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنيْن اثنيْن.

وادّعت المرأة أنهما لقيطان عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.

وأضاف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن إجراءات البحث والتحرّي وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغيْن عن اختطاف طفليْن حديثي الولادة، سُجلا في أحد مستشفيات الدمام عامَي 1996 و1999.