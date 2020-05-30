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موريتانيا: تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في أكبر حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 77 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ اكتشاف الفيروس فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 423 حالة، مشيرة في المقابل إلى تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة واحدة سجلت خارج المستشفى ليصل عدد الوفيات إلى 20 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 77 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ اكتشاف الفيروس فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 423 حالة، مشيرة في المقابل إلى تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة واحدة سجلت خارج المستشفى ليصل عدد الوفيات إلى 20 حالة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:34 AM

موريتانيا: تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في أكبر حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 77 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ اكتشاف الفيروس فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 423 حالة، مشيرة في المقابل إلى تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة واحدة سجلت خارج المستشفى ليصل عدد الوفيات إلى 20 حالة.

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