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ضمن مبادرة "تعليمهم يستمر" .. "بر جدة" توزع ٥٠٠ حاسب آلي على الأيتام والأسر الفقيرة

في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين للتعليم عن بعد

وزعت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد على الأيتام بدور الضيافة والأسر الفقيرة ضمن مبادرة تعليمهم يستمر.

وأوضح مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن هذه الحواسيب جاءت بدعم من داعمي الجمعية الذين يحرصون على أن يجد أبناء وبنات الجمعية من أيتام ومستفيدين مستلزماتهم التعليمية كاملة، ويحصلوا على كافة احتياجاتهم المدرسية حتى يتمكنوا من التفوق والنجاح.

وقال حكمي إن مبادرة (تعليمهم يستمر) تستهدف تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وإعادة برمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية ومن ثم توزيعها على الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة الذين تكفلهم الجمعية، بهدف تثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها، في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين في التعليم عن بعد.

ولفت إلى أن الداعمين حفظهم المولى وفروا ٥٠٠ جهاز حاسب جديد إضفاءً لمزيد من العطاء في هذه المبادرة ودعماً لهذه الفئة الغالية.

وفي ذات السياق بدأت الجمعية في توزيع الأجهزة المعادة تأهيلها على أبناء أسر المستفيدين من خدمات الجمعية بعد أن تم تدريبهم على كيفية استخدامها وطريقة الدخول إلى المنصة الدراسية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن مبادرة "تعليمهم يستمر" .. "بر جدة" توزع ٥٠٠ حاسب آلي على الأيتام والأسر الفقيرة
سبق

وزعت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد على الأيتام بدور الضيافة والأسر الفقيرة ضمن مبادرة تعليمهم يستمر.

وأوضح مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن هذه الحواسيب جاءت بدعم من داعمي الجمعية الذين يحرصون على أن يجد أبناء وبنات الجمعية من أيتام ومستفيدين مستلزماتهم التعليمية كاملة، ويحصلوا على كافة احتياجاتهم المدرسية حتى يتمكنوا من التفوق والنجاح.

وقال حكمي إن مبادرة (تعليمهم يستمر) تستهدف تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وإعادة برمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية ومن ثم توزيعها على الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة الذين تكفلهم الجمعية، بهدف تثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها، في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين في التعليم عن بعد.

ولفت إلى أن الداعمين حفظهم المولى وفروا ٥٠٠ جهاز حاسب جديد إضفاءً لمزيد من العطاء في هذه المبادرة ودعماً لهذه الفئة الغالية.

وفي ذات السياق بدأت الجمعية في توزيع الأجهزة المعادة تأهيلها على أبناء أسر المستفيدين من خدمات الجمعية بعد أن تم تدريبهم على كيفية استخدامها وطريقة الدخول إلى المنصة الدراسية .

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:42 PM

ضمن مبادرة "تعليمهم يستمر" .. "بر جدة" توزع ٥٠٠ حاسب آلي على الأيتام والأسر الفقيرة

في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين للتعليم عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزعت جمعية البر بجدة ٥٠٠ حاسب آلي جديد على الأيتام بدور الضيافة والأسر الفقيرة ضمن مبادرة تعليمهم يستمر.

وأوضح مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن هذه الحواسيب جاءت بدعم من داعمي الجمعية الذين يحرصون على أن يجد أبناء وبنات الجمعية من أيتام ومستفيدين مستلزماتهم التعليمية كاملة، ويحصلوا على كافة احتياجاتهم المدرسية حتى يتمكنوا من التفوق والنجاح.

وقال حكمي إن مبادرة (تعليمهم يستمر) تستهدف تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستعملة وإعادة برمجتها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية ومن ثم توزيعها على الأيتام وأبناء الأسر المستفيدة الذين تكفلهم الجمعية، بهدف تثقيف وتعليم الأبناء كيفية استخدام الأجهزة والتعامل معها، في إطار المشاركة المجتمعية في دعم الطلاب والطالبات المعسرين في التعليم عن بعد.

ولفت إلى أن الداعمين حفظهم المولى وفروا ٥٠٠ جهاز حاسب جديد إضفاءً لمزيد من العطاء في هذه المبادرة ودعماً لهذه الفئة الغالية.

وفي ذات السياق بدأت الجمعية في توزيع الأجهزة المعادة تأهيلها على أبناء أسر المستفيدين من خدمات الجمعية بعد أن تم تدريبهم على كيفية استخدامها وطريقة الدخول إلى المنصة الدراسية .

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