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هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

"الشنبري" يؤكد لـ"سبق" أنه يسهم في مستقبل "الاقتصاد التشاركي"

أكد المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وهي أكبر هيئة مرجعية دولية لهيئات الاتصالات لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة إيمان حكومة المملكة العميق بأن "الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي والتحول في البنية الرقمية لكل القطاعات الحكومية والخاصة ضرورة حتمية".

وقال: هذا الاستثمار سيخلق لنا حصة ومساهمة كبيرة في مستقبل "الاقتصاد الرابع" أو ما يسمى بالاقتصاد"التشاركي".

وأضاف: "الاقتصاد التشاركي" هو ما تتنافس عليه الدول اليوم ومستقبلاً لأخذ حصتها السوقية منه كإضافة في الناتج المحلي الإجمالي GDP، من خلال توفير كل وسائل الدعم والاهتمام وتوفير حوافز الإبداع والابتكار؛ وهو ما ظهر جلياً في تحرير الطيف الترددي والمذكور في التقرير إلى 1000 ميجا هيرتز.

وأردف "الشنبري": هذا الأمر انعكس مباشرة إلى معدلات استهلاك الأفراد إلى مستويات ثلاثة أضعاف المعدل العالمي ليصل إلى ٩٠٠ ميجا بايت، بينما المعدل المتوسط العالمي ٢٠٠ ميجا بيات، على الرغم من أن تكلفة الطيف الترددي أقل تكلفة بكثير منه في الدول الأخرى، ولكن لا تزال تكلفة الاتصالات لدينا عالية مقارنة بدول أخرى تحصل على مردود الطيف الترددي بأعلى تكلفة منه في السعودية.

واختتم "الشنبري" بالتأكيد على أنه يجب ألا ننسى أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى دور أكبر في مستوى الحصص السوقية والإنتاج من خلال دخول شركات أجنبية في السوق، لينعكس ذلك بشكل أكبر ومباشر في حجم استثمارات هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن هناك شركات موجودة حالياً ليست في حجم التطلعات والطموح “التنافسية” من خلال النظر في نتائجها المالية.

يذكر أن السعودية وضعت خطة استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات، وتحديدًا خلال الثلاث السنوات الأخيرة، لذلك عندما اجتاح كورونا العالم كانت السعودية جاهزة تقنياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية
سبق

أكد المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وهي أكبر هيئة مرجعية دولية لهيئات الاتصالات لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة إيمان حكومة المملكة العميق بأن "الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي والتحول في البنية الرقمية لكل القطاعات الحكومية والخاصة ضرورة حتمية".

وقال: هذا الاستثمار سيخلق لنا حصة ومساهمة كبيرة في مستقبل "الاقتصاد الرابع" أو ما يسمى بالاقتصاد"التشاركي".

وأضاف: "الاقتصاد التشاركي" هو ما تتنافس عليه الدول اليوم ومستقبلاً لأخذ حصتها السوقية منه كإضافة في الناتج المحلي الإجمالي GDP، من خلال توفير كل وسائل الدعم والاهتمام وتوفير حوافز الإبداع والابتكار؛ وهو ما ظهر جلياً في تحرير الطيف الترددي والمذكور في التقرير إلى 1000 ميجا هيرتز.

وأردف "الشنبري": هذا الأمر انعكس مباشرة إلى معدلات استهلاك الأفراد إلى مستويات ثلاثة أضعاف المعدل العالمي ليصل إلى ٩٠٠ ميجا بايت، بينما المعدل المتوسط العالمي ٢٠٠ ميجا بيات، على الرغم من أن تكلفة الطيف الترددي أقل تكلفة بكثير منه في الدول الأخرى، ولكن لا تزال تكلفة الاتصالات لدينا عالية مقارنة بدول أخرى تحصل على مردود الطيف الترددي بأعلى تكلفة منه في السعودية.

واختتم "الشنبري" بالتأكيد على أنه يجب ألا ننسى أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى دور أكبر في مستوى الحصص السوقية والإنتاج من خلال دخول شركات أجنبية في السوق، لينعكس ذلك بشكل أكبر ومباشر في حجم استثمارات هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن هناك شركات موجودة حالياً ليست في حجم التطلعات والطموح “التنافسية” من خلال النظر في نتائجها المالية.

يذكر أن السعودية وضعت خطة استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات، وتحديدًا خلال الثلاث السنوات الأخيرة، لذلك عندما اجتاح كورونا العالم كانت السعودية جاهزة تقنياً.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
03:44 PM

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

"الشنبري" يؤكد لـ"سبق" أنه يسهم في مستقبل "الاقتصاد التشاركي"

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المحلل الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وهي أكبر هيئة مرجعية دولية لهيئات الاتصالات لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة إيمان حكومة المملكة العميق بأن "الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي والتحول في البنية الرقمية لكل القطاعات الحكومية والخاصة ضرورة حتمية".

وقال: هذا الاستثمار سيخلق لنا حصة ومساهمة كبيرة في مستقبل "الاقتصاد الرابع" أو ما يسمى بالاقتصاد"التشاركي".

وأضاف: "الاقتصاد التشاركي" هو ما تتنافس عليه الدول اليوم ومستقبلاً لأخذ حصتها السوقية منه كإضافة في الناتج المحلي الإجمالي GDP، من خلال توفير كل وسائل الدعم والاهتمام وتوفير حوافز الإبداع والابتكار؛ وهو ما ظهر جلياً في تحرير الطيف الترددي والمذكور في التقرير إلى 1000 ميجا هيرتز.

وأردف "الشنبري": هذا الأمر انعكس مباشرة إلى معدلات استهلاك الأفراد إلى مستويات ثلاثة أضعاف المعدل العالمي ليصل إلى ٩٠٠ ميجا بايت، بينما المعدل المتوسط العالمي ٢٠٠ ميجا بيات، على الرغم من أن تكلفة الطيف الترددي أقل تكلفة بكثير منه في الدول الأخرى، ولكن لا تزال تكلفة الاتصالات لدينا عالية مقارنة بدول أخرى تحصل على مردود الطيف الترددي بأعلى تكلفة منه في السعودية.

واختتم "الشنبري" بالتأكيد على أنه يجب ألا ننسى أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى دور أكبر في مستوى الحصص السوقية والإنتاج من خلال دخول شركات أجنبية في السوق، لينعكس ذلك بشكل أكبر ومباشر في حجم استثمارات هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن هناك شركات موجودة حالياً ليست في حجم التطلعات والطموح “التنافسية” من خلال النظر في نتائجها المالية.

يذكر أن السعودية وضعت خطة استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات، وتحديدًا خلال الثلاث السنوات الأخيرة، لذلك عندما اجتاح كورونا العالم كانت السعودية جاهزة تقنياً.

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