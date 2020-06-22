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عضو الشورى "الفوزان" ينعى زوجته بعد إعلانه تسلل كورونا لأسرته قبل 4 أيام

عبر تغريدة مؤثرة رفع الشكوى وبث الحزن إلى الله لفَقْد رفيقة دربه

نعى عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، زوجته علياء عبدالله الرقابي، التي وافتها المنية مساء الأحد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن أعلن تسلل فيروس كورونا لأفراد أسرته قبل أربعة أيام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أُم خالد. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".

واختتم "الفوزان" تغريدته بسؤال الله أن يجمعه بها مع نبيه وعباده الصالحين في جنات النعيم. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

وكان "الفوزان" قد أعلن عبر تغريدة له قبل أربعة أيام إصابة أفراد أسرته بالفيروس، جاء فيها: "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر. و{إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}".

وتتقدَّم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة للفوزان وأسرته في مصابهم الجلل، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

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عضو الشورى "الفوزان" ينعى زوجته بعد إعلانه تسلل كورونا لأسرته قبل 4 أيام
سبق

نعى عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، زوجته علياء عبدالله الرقابي، التي وافتها المنية مساء الأحد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن أعلن تسلل فيروس كورونا لأفراد أسرته قبل أربعة أيام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أُم خالد. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".

واختتم "الفوزان" تغريدته بسؤال الله أن يجمعه بها مع نبيه وعباده الصالحين في جنات النعيم. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

وكان "الفوزان" قد أعلن عبر تغريدة له قبل أربعة أيام إصابة أفراد أسرته بالفيروس، جاء فيها: "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر. و{إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}".

وتتقدَّم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة للفوزان وأسرته في مصابهم الجلل، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:06 AM

عضو الشورى "الفوزان" ينعى زوجته بعد إعلانه تسلل كورونا لأسرته قبل 4 أيام

عبر تغريدة مؤثرة رفع الشكوى وبث الحزن إلى الله لفَقْد رفيقة دربه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
16
30,076

نعى عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، زوجته علياء عبدالله الرقابي، التي وافتها المنية مساء الأحد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن أعلن تسلل فيروس كورونا لأفراد أسرته قبل أربعة أيام.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أُم خالد. فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء، واغفر لها، وارحمها، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس".

واختتم "الفوزان" تغريدته بسؤال الله أن يجمعه بها مع نبيه وعباده الصالحين في جنات النعيم. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

وكان "الفوزان" قد أعلن عبر تغريدة له قبل أربعة أيام إصابة أفراد أسرته بالفيروس، جاء فيها: "تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم.. اللهم لك الحمد في السراء والضراء.. لا تنسوهم من دعائكم، لا حرمكم الله الأجر. و{إنَّا لله وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}".

وتتقدَّم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة للفوزان وأسرته في مصابهم الجلل، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولذويها الصبر والسلوان.

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