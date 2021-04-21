"كيان" الخيرية تدرّب وتؤهّل طاقات وكوادر بشرية في مجالات عدة بدعم من وقف "الملوان"

تحظى بدعم ومتابعة "هيئة الأوقاف"

تعمل مؤسسة "كيان" الوقفية الخيرية على تدريب وتأهيل الطاقات والكوادر البشرية في مجالات متعددة؛ لانطلاقهم في سوق العمل، وخاصة من يعملْنَ في المجالات الإنسانية ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحي، وذلك في عدد من المجالات الحرفية والمهنية مثل معمل كيان الخيري للخياطة ومطبخ كيان.

ومعمل كيان للخياطة يعمل داخله ست خياطات مدربات؛ لتقديم منتج يتناسب مع سوق العمل، تم تدريبهن بدعم من مؤسسة "الملوان" الوقفية الخيرية وتنفذ عن طريقه جميع المشاريع الخيرية التي تدعم معظم جمعيات على مستوى المملكة.

ومن المشاريع التي يتم العمل عليها خلال شهر رمضان داخل معمل الخياطة كسوة عيد الفطر المبارك، وهي المبادرة التي تهدف إلى إدخال السرور إلى قلوب الأطفال والنساء في القرى والهجر الحدودية النائية على أرض المملكة العربية السعودية.

وتم إلى الآن تجهيز أكثر من 300 كسوة للأسر في المناطق الحدودية تمت خياطتها وحياكتها بحب وعطاء، داخل معمل "كيان" الخيري للخياطة.

والقسم الآخر من الوقف هو مطبخ "كيان" الخيري، والذي تعمل فيه نساء سعوديات تم تدريبهن وتأهيلهن لإعداد وتجهيز الوجبات والبوفيهات والذبائح بكل أنواعها، بدعم كامل من وقف الملوان الخيري.

يعمل الآن في مطبخ "كيان" سبع من المحترفات في الطبخ وتحضير الوجبات ومعهن ثلاث مساعدات؛ ونفذ المطبخ الخيري مشاريع شهر رمضان بإعداد وتجهيز أكثر من 5100 وجبة يومياً لإفطار الصائمين من المساكين والمحتاجين في مدينة الرياض، حيث تتكون وجبة الإفطار من رز وربع دجاجة، وسمبوسة مع تمر وماء ولبن.

وتأتي هذه المبادرة بدعم ومتابعة حكومية ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف، وتتولى جمعية خيرات لحفظ النعمة مسؤولية التعبئة والتغليف والتوزيع على المستفيدين.

و"كيان" الوقفية تأسست عام 2017 وتعنى باستثمار الطاقات البشرية من بنات الوطن من خلال تأهيلهن وتدريبهن ليكن جاهزات للمنافسة في سوق العمل والمبادرة في الأعمال التنموية والتطوعية.