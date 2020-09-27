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"الغذاء والدواء" تحذّر من مكياج يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

أكدت أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج "أحمر خدود"، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت "الهيئة" أن المنتج الأول يحمل اسم "أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01" بتاريخ صلاحية 06/2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01" بتاريخ صلاحية 10/2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd).

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم وارتفاع الضغط وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب، في حين يؤدي التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين المعلن عنهما، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الهيئة" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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"الغذاء والدواء" تحذّر من مكياج يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج "أحمر خدود"، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت "الهيئة" أن المنتج الأول يحمل اسم "أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01" بتاريخ صلاحية 06/2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01" بتاريخ صلاحية 10/2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd).

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم وارتفاع الضغط وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب، في حين يؤدي التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين المعلن عنهما، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الهيئة" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
04:31 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من مكياج يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

أكدت أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج "أحمر خدود"، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت "الهيئة" أن المنتج الأول يحمل اسم "أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01" بتاريخ صلاحية 06/2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01" بتاريخ صلاحية 10/2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd).

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم وارتفاع الضغط وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب، في حين يؤدي التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين المعلن عنهما، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الهيئة" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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