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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "إبراهيموفيتش" جاهز لموقعة الإنتر

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بات جاهزًا لمواجهة غريمه إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت، بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.

وستمنح مشاركة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا -ولو لبعض الدقائق في المباراة- دفعة معنوية كبيرة لميلان، الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف، كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات.

وقال بيولي للصحفيين: "استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة، يتدرب منذ أسبوع فقط؛ لكنه يشعر أنه على ما يرام، إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة".

وأصيب اللاعب السويدي بكوفيد-19 في 25 سبتمبر ولم تظهر عليه أي أعراض.

وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفًا في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير ليساعد على تغيير حظوظ الفريق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "إبراهيموفيتش" جاهز لموقعة الإنتر
سبق

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بات جاهزًا لمواجهة غريمه إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت، بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.

وستمنح مشاركة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا -ولو لبعض الدقائق في المباراة- دفعة معنوية كبيرة لميلان، الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف، كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات.

وقال بيولي للصحفيين: "استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة، يتدرب منذ أسبوع فقط؛ لكنه يشعر أنه على ما يرام، إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة".

وأصيب اللاعب السويدي بكوفيد-19 في 25 سبتمبر ولم تظهر عليه أي أعراض.

وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفًا في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير ليساعد على تغيير حظوظ الفريق.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
06:49 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
08:21 PM

بعد تعافيه من فيروس كورونا.. "إبراهيموفيتش" جاهز لموقعة الإنتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بات جاهزًا لمواجهة غريمه إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت، بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.

وستمنح مشاركة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا -ولو لبعض الدقائق في المباراة- دفعة معنوية كبيرة لميلان، الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف، كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات.

وقال بيولي للصحفيين: "استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة، يتدرب منذ أسبوع فقط؛ لكنه يشعر أنه على ما يرام، إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة".

وأصيب اللاعب السويدي بكوفيد-19 في 25 سبتمبر ولم تظهر عليه أي أعراض.

وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفًا في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير ليساعد على تغيير حظوظ الفريق.

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