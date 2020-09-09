النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص: الدراسات العلمية الغربية تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة

قال: لا أؤمن بها وهي إما علاقة مهنية أو عاطفية أو لا توجد على الإطلاق

أكد المعالج والاختصاصي النفسي الإكلينيكي ‫أسامة الجامع في تغريدة أنه "لا يُؤْمِن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه لديه 5 دراسات استخلصها من 60 دراسة تتحدث عن هذا الموضوع بدأت من عام 1979.

وأوضح الجامع أنه لا يقدم طرحًا دينيًا، ولا طرحا عن الاختلاط، ولا يحاول تشويه صورة جنس دون آخر، مؤكدًا أن الدراسات العلمية الغربية نفسها تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة"..

ورد على من رفضوا تغريدته مؤكدين أنهم أمضوا صداقات طبيعية بين الرجل والمرأة لمدة 3 و4 سنوات داخل أو خارج السعودية خلال ابتعاثهم ودراستهم قائلاً "الفكرة ليس أن العلاقة لا يمكن أن تكون كصداقة، وإنما عملية إخفاء للمشاعر الحقيقية".

وبيّن المختص الجامع من خلال حديثه لبرنامج ياهلا أن الفرق والحد كبير بين العلاقة المهنية والصداقة بين الرجل والمرأة، موضحًا "العلاقة المهنية تنتهي بنهاية الدوام ومادة الحديث بين الطرفين عن الدوام والعمل، لا تستطيع التواصل مع المرأة سواء في العمل سواء كان في المستشفيات أو التعليم أو التجارة فهي زمالة مهنية ليست صداقة، مشيرًا إلى أن الصداقة شيء مختلف عن الزمالة المهنية فهي أن يبوح كل طرف بأسراره والخروج معًا إلى مطعم أو سينما، والحديث مع بعض والالتقاء ليلاً هذه هي الصداقة مثل صداقة الرجل مع الرجل حيث إنه يمكنني أن أقول لزوجتي "أنا ذاهب مع صديقي للسينما ولا أستطيع أن أقول أنا ذاهب مع صديقتي للسينما!!

ولفت الجامع إلى أن منطقة الرغبة الجنسية في الدماغ عند الرجل أكبر مرتين ونصف المرة من منطقة الرغبة الجنسية عند المرأة.. والرجل لا يستطيع منع رغبته تجاه المرأة، لكنه يستطيع أن يخفي ذلك..

ورد الكاتب ‫وحيد الغامدي بدوره على طرح الجامع بقوله إن مثل هذا الطرح يعيق تطورنا الاجتماعي والتغيير المتوقع أن يحصل، ويشوه العلاقة بين المرأة والرجل في مجتمعنا".

وكان الجامع قد كتب تغريدة من حسابه بتويتر أثارت جدلاً قال فيها "لا أؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق، إن اقتراب المرأة من الرجل له أثر كيميائي تلقائي على الطرفين خصوصًا الرجل، الموضوع لا علاقة له بسوء ظن بل هو أمر طبيعي مهما كان أحدهما على خلق رفيع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص: الدراسات العلمية الغربية تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة
سبق

أكد المعالج والاختصاصي النفسي الإكلينيكي ‫أسامة الجامع في تغريدة أنه "لا يُؤْمِن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه لديه 5 دراسات استخلصها من 60 دراسة تتحدث عن هذا الموضوع بدأت من عام 1979.

وأوضح الجامع أنه لا يقدم طرحًا دينيًا، ولا طرحا عن الاختلاط، ولا يحاول تشويه صورة جنس دون آخر، مؤكدًا أن الدراسات العلمية الغربية نفسها تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة"..

ورد على من رفضوا تغريدته مؤكدين أنهم أمضوا صداقات طبيعية بين الرجل والمرأة لمدة 3 و4 سنوات داخل أو خارج السعودية خلال ابتعاثهم ودراستهم قائلاً "الفكرة ليس أن العلاقة لا يمكن أن تكون كصداقة، وإنما عملية إخفاء للمشاعر الحقيقية".

وبيّن المختص الجامع من خلال حديثه لبرنامج ياهلا أن الفرق والحد كبير بين العلاقة المهنية والصداقة بين الرجل والمرأة، موضحًا "العلاقة المهنية تنتهي بنهاية الدوام ومادة الحديث بين الطرفين عن الدوام والعمل، لا تستطيع التواصل مع المرأة سواء في العمل سواء كان في المستشفيات أو التعليم أو التجارة فهي زمالة مهنية ليست صداقة، مشيرًا إلى أن الصداقة شيء مختلف عن الزمالة المهنية فهي أن يبوح كل طرف بأسراره والخروج معًا إلى مطعم أو سينما، والحديث مع بعض والالتقاء ليلاً هذه هي الصداقة مثل صداقة الرجل مع الرجل حيث إنه يمكنني أن أقول لزوجتي "أنا ذاهب مع صديقي للسينما ولا أستطيع أن أقول أنا ذاهب مع صديقتي للسينما!!

ولفت الجامع إلى أن منطقة الرغبة الجنسية في الدماغ عند الرجل أكبر مرتين ونصف المرة من منطقة الرغبة الجنسية عند المرأة.. والرجل لا يستطيع منع رغبته تجاه المرأة، لكنه يستطيع أن يخفي ذلك..

ورد الكاتب ‫وحيد الغامدي بدوره على طرح الجامع بقوله إن مثل هذا الطرح يعيق تطورنا الاجتماعي والتغيير المتوقع أن يحصل، ويشوه العلاقة بين المرأة والرجل في مجتمعنا".

وكان الجامع قد كتب تغريدة من حسابه بتويتر أثارت جدلاً قال فيها "لا أؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق، إن اقتراب المرأة من الرجل له أثر كيميائي تلقائي على الطرفين خصوصًا الرجل، الموضوع لا علاقة له بسوء ظن بل هو أمر طبيعي مهما كان أحدهما على خلق رفيع".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:06 AM

مختص: الدراسات العلمية الغربية تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة

قال: لا أؤمن بها وهي إما علاقة مهنية أو عاطفية أو لا توجد على الإطلاق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,179

أكد المعالج والاختصاصي النفسي الإكلينيكي ‫أسامة الجامع في تغريدة أنه "لا يُؤْمِن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه لديه 5 دراسات استخلصها من 60 دراسة تتحدث عن هذا الموضوع بدأت من عام 1979.

وأوضح الجامع أنه لا يقدم طرحًا دينيًا، ولا طرحا عن الاختلاط، ولا يحاول تشويه صورة جنس دون آخر، مؤكدًا أن الدراسات العلمية الغربية نفسها تؤكد استحالة الصداقة بين الرجل والمرأة"..

ورد على من رفضوا تغريدته مؤكدين أنهم أمضوا صداقات طبيعية بين الرجل والمرأة لمدة 3 و4 سنوات داخل أو خارج السعودية خلال ابتعاثهم ودراستهم قائلاً "الفكرة ليس أن العلاقة لا يمكن أن تكون كصداقة، وإنما عملية إخفاء للمشاعر الحقيقية".

وبيّن المختص الجامع من خلال حديثه لبرنامج ياهلا أن الفرق والحد كبير بين العلاقة المهنية والصداقة بين الرجل والمرأة، موضحًا "العلاقة المهنية تنتهي بنهاية الدوام ومادة الحديث بين الطرفين عن الدوام والعمل، لا تستطيع التواصل مع المرأة سواء في العمل سواء كان في المستشفيات أو التعليم أو التجارة فهي زمالة مهنية ليست صداقة، مشيرًا إلى أن الصداقة شيء مختلف عن الزمالة المهنية فهي أن يبوح كل طرف بأسراره والخروج معًا إلى مطعم أو سينما، والحديث مع بعض والالتقاء ليلاً هذه هي الصداقة مثل صداقة الرجل مع الرجل حيث إنه يمكنني أن أقول لزوجتي "أنا ذاهب مع صديقي للسينما ولا أستطيع أن أقول أنا ذاهب مع صديقتي للسينما!!

ولفت الجامع إلى أن منطقة الرغبة الجنسية في الدماغ عند الرجل أكبر مرتين ونصف المرة من منطقة الرغبة الجنسية عند المرأة.. والرجل لا يستطيع منع رغبته تجاه المرأة، لكنه يستطيع أن يخفي ذلك..

ورد الكاتب ‫وحيد الغامدي بدوره على طرح الجامع بقوله إن مثل هذا الطرح يعيق تطورنا الاجتماعي والتغيير المتوقع أن يحصل، ويشوه العلاقة بين المرأة والرجل في مجتمعنا".

وكان الجامع قد كتب تغريدة من حسابه بتويتر أثارت جدلاً قال فيها "لا أؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، هي إما علاقة مهنية أو علاقة عاطفية أو لا توجد علاقة على الإطلاق، إن اقتراب المرأة من الرجل له أثر كيميائي تلقائي على الطرفين خصوصًا الرجل، الموضوع لا علاقة له بسوء ظن بل هو أمر طبيعي مهما كان أحدهما على خلق رفيع".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,387

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة