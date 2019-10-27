في تطور متسارع .. "الأرصاد" العُمانية: #كيار بات إعصاراً من الدرجة الرابعة

قالت: يتحرك حالياً في الاتجاه الغربي "الشمالي الغربي" نحو وسط بحر العرب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، صباح اليوم الأحد، تطور إعصار كيار الموجود حالياً في بحر العرب؛ ليُصبح إعصاراً من الدرجة الرابعة.

وفي تطور لافت ومتسارع، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها في "تويتر": الإعصار المداري #كيار الموجود شرق #بحر_العرب يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة بسرعة رياح تقدر بين (115 - 125) عقدة حول المركز، ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب، حيث يبعد حالياً 1140 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة).

وأمس أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعليقاً على الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب، بأنه ومن خلال المتابعة المستمرة للمختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، تبين أن الحالة تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى".

وقالت "الأرصاد": موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه "70 - 75" عقدة - "125 - 135" كم/ ساعة.

وأضافت: يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أيّ تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت أنها مستمرة في مراقبة الحالة وستقوم بإصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أيّ مستجدات.