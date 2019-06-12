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نصائح مهمة .. لفقدان دهون البطن دون رياضة تجنب هذه الأطعمة

خبراء: للحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلاً بالتغذية الصحية

تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروّج له البعض.

وذكر موقع "ديلي ستار"، أن التخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، مضيفاً "الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلاً بالتغذية الصحية".

وفي هذا الصدد، قدّمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس؛ بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها، في حال أراد محاربة تلك الدهون، حسب "سكاي نيوز":

اللحوم المصنّعة

تنصح نانس؛ بضرورة استبدال اللحوم المصنّعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبّب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

رقائق البطاطس

توصي الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح. وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تسبّب الانتفاخ في المعدة، حيث ربط كثير من الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس "جرّبوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلاً من ذلك".

الحلويات والكعك والبسكويت

هذا النوع من الأطعمة يكون مليئاً بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدّد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.

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نصائح مهمة .. لفقدان دهون البطن دون رياضة تجنب هذه الأطعمة
سبق

تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروّج له البعض.

وذكر موقع "ديلي ستار"، أن التخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، مضيفاً "الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلاً بالتغذية الصحية".

وفي هذا الصدد، قدّمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس؛ بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها، في حال أراد محاربة تلك الدهون، حسب "سكاي نيوز":

اللحوم المصنّعة

تنصح نانس؛ بضرورة استبدال اللحوم المصنّعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبّب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

رقائق البطاطس

توصي الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح. وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تسبّب الانتفاخ في المعدة، حيث ربط كثير من الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس "جرّبوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلاً من ذلك".

الحلويات والكعك والبسكويت

هذا النوع من الأطعمة يكون مليئاً بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدّد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:09 AM

نصائح مهمة .. لفقدان دهون البطن دون رياضة تجنب هذه الأطعمة

خبراء: للحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلاً بالتغذية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروّج له البعض.

وذكر موقع "ديلي ستار"، أن التخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، مضيفاً "الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلاً بالتغذية الصحية".

وفي هذا الصدد، قدّمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس؛ بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها، في حال أراد محاربة تلك الدهون، حسب "سكاي نيوز":

اللحوم المصنّعة

تنصح نانس؛ بضرورة استبدال اللحوم المصنّعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبّب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

رقائق البطاطس

توصي الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح. وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تسبّب الانتفاخ في المعدة، حيث ربط كثير من الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس "جرّبوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلاً من ذلك".

الحلويات والكعك والبسكويت

هذا النوع من الأطعمة يكون مليئاً بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدّد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.

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